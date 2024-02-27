Конкурент Instagram отримав 30 мільйонів доларів інвестицій - Bloomberg

Lapse, додаток для обміну фотографіями, який став конкурентом Instagram, залучив 30 мільйонів доларів від інвесторів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Стартап планує використати отримані кошти для найму співробітників у сфері розробки продукту, інженерії та дизайну", - пише агентство.

За словами співзасновника компанії Дена Сільвертауна, додаток для обміну фотографіями має мільйони користувачів і має особливу популярність серед підлітків. У Lapse користувачі можуть фотографувати на телефон, але потім мають почекати кілька годин, поки знімки "проявляться" - подібно до того, як працює плівковий фотоапарат. Потім фотографії можна опублікувати в соціальній стрічці або зберегти в приватному журналі.

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Lapse створює свіжу конкуренцію Instagram, який започатковувався як додаток для фотографів, де вони ділилися своїми роботами, перетворився на соціальну мережу з більш ніж мільярдом користувачів.

Meta також має історію спроб придушити своїх конкурентів шляхом поглинання або копіювання ключових функцій. Наприклад, функція Stories була вперше створена Snapchat.

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