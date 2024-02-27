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Уряд зробив крок до майбутнього впровадження Європейського цифрового гаманця

Вівторок, 27 лютого 2024, 17:16 - Анастасія Жарикова

Кабінет міністрів на засіданні 27 лютого ухвалив постанову, яка створює передумови для впровадження Європейського цифрового гаманця в майбутньому.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Уряд ухвалив постанову для подальшого розвитку сфери електронної ідентифікації, впровадження нових засобів електронної ідентифікації з різними рівнями довіри. Постанова створить передумови для майбутнього впровадження Європейського цифрового гаманця", - йдеться в повідомленні.

Документ визначає правила створення ринку надавачів послуг з електронної ідентифікації. У Мінцифри зауважили, що наразі в Україні є лише ринок надавачів довірчих послуг.

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Завдяки постанові користувачі електронних сервісів зможуть:

  • отримувати засоби електронної ідентифікації з різними рівнями довіри відповідно до норм ЄС
  • вибирати, де отримати засіб електронної ідентифікації
  • використовувати їх під час авторизації в різних державних електронних системах для отримання публічних послуг
  • у майбутньому використовувати цифровий гаманець, який дасть змогу людям в електронній формі зберігати свої ідентифікаційні дані (еID), зручно користуватися та ділитися ними як у межах своєї країни, так і за кордоном для отримання різних видів послуг

У відомстві нагадали, що у розробці Європейського цифрового гаманця візьме участь "Дія".

"Після запровадження продукту українці зможуть використовувати Дію в ЄС, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні", - додали в міністерстві.

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Економічна правда

Дія Мінцифри фінанси гроші
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