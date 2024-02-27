Уряд зробив крок до майбутнього впровадження Європейського цифрового гаманця
Кабінет міністрів на засіданні 27 лютого ухвалив постанову, яка створює передумови для впровадження Європейського цифрового гаманця в майбутньому.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Уряд ухвалив постанову для подальшого розвитку сфери електронної ідентифікації, впровадження нових засобів електронної ідентифікації з різними рівнями довіри. Постанова створить передумови для майбутнього впровадження Європейського цифрового гаманця", - йдеться в повідомленні.
Документ визначає правила створення ринку надавачів послуг з електронної ідентифікації. У Мінцифри зауважили, що наразі в Україні є лише ринок надавачів довірчих послуг.
Завдяки постанові користувачі електронних сервісів зможуть:
- отримувати засоби електронної ідентифікації з різними рівнями довіри відповідно до норм ЄС
- вибирати, де отримати засіб електронної ідентифікації
- використовувати їх під час авторизації в різних державних електронних системах для отримання публічних послуг
- у майбутньому використовувати цифровий гаманець, який дасть змогу людям в електронній формі зберігати свої ідентифікаційні дані (еID), зручно користуватися та ділитися ними як у межах своєї країни, так і за кордоном для отримання різних видів послуг
У відомстві нагадали, що у розробці Європейського цифрового гаманця візьме участь "Дія".
"Після запровадження продукту українці зможуть використовувати Дію в ЄС, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні", - додали в міністерстві.
Економічна правда