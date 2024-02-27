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У Житомирі систему опалення перевели працювати в режим економії

Вівторок, 27 лютого 2024, 17:15 - Артур Крижний

У зв'язку з потеплінням, система опалення Житомира перейшла в режим економії.

Про це повідомляє пресслужба "Житомиртеплокомуненерго".

"У зв'язку з потеплінням, система опалення працює в режимі економії. Протягом дня, коли на вулиці тепло, котли відключаються, залишаючи тільки циркуляцію теплоносія в системі", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у пресслужбі, так не створюються умови для перегріву приміщень. Поки котельні не працюють, оплата за тепло не нараховується. При такому режимі роботи будинки не встигають охолонути нижче нормативної температури.

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Житомир тепло
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Економічна правда
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