У Житомирі систему опалення перевели працювати в режим економії

У зв'язку з потеплінням, система опалення Житомира перейшла в режим економії.

Про це повідомляє пресслужба "Житомиртеплокомуненерго".

"У зв'язку з потеплінням, система опалення працює в режимі економії. Протягом дня, коли на вулиці тепло, котли відключаються, залишаючи тільки циркуляцію теплоносія в системі", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у пресслужбі, так не створюються умови для перегріву приміщень. Поки котельні не працюють, оплата за тепло не нараховується. При такому режимі роботи будинки не встигають охолонути нижче нормативної температури.

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