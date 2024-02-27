Уряд розширив сервіс електронної черги на кордоні й на легкові автівки

Кабінет Міністрів на засіданні 27 лютого ухвалив постанову, яка поширує електронну чергу на перетин кордону на водіїв легкових авто.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Невід’ємним елементом підвищення якості державного управління є також реформа цифровізації. Ми продовжуємо масштабувати наш успішний проект єЧерга для зручного перетину кордонів", - сказав він під час засідання уряду.

За словами Шмигаля, за допомогою сервісу "єСерга" транспортні засоби понад 800 тисяч разів перетнули кордон.

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Перевагами застосування сервісу є зручність та пришвидшення процесу проходження кордону, а також зняття питання зловживань на кордоні.

Нагадуємо:

Послугу електронної черги для перетину кордону автобусами з 12 лютого поширили на всі пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою для верифікації виконання міжнародних маршрутів.

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