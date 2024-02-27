Цифрових повісток раніше нового закону про мобілізацію не буде – Міноборони

Розроблення функціонала для вручення електронних повісток неможливе без відповідного рішення на рівні закону.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерині Черногоренко в інтерв'ю ЕП.

"Ми маємо рухатися в рамках нормативно-правової бази. Наразі закон (про мобілізацію – ЕП) знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Як тільки ми будемо мати розуміння чи буде в цьому напрямку прийняті рішення і буде проголосований закон, в другому читанні, і тим більше підписаний президентом, ми зможемо рухатися до того, щоб цей функціонал розробляти", – пояснила Черногоренко.

За її словами як тільки рішення на рівні закону буде прийнято ІТ-напрямок міністерства зможемо перейти до його оформлення.

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Економічна правда.