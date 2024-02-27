В енергосистемі профіцит електрики: надлишок купуватиме Польща

Через активну роботу сонячних та вітрових електростанцій та зниження споживання в енергосистемі утворився профіцит генерації електрики. Надлишок купуватиме Польща.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Сьогодні сонячна та вітряна погода сприяють активній роботі електростанцій на ВДЕ. Водночас споживання через потепління та активну роботу дахових СЕС знаходиться на досить низькому, як для зими, рівні. Через поєднання цих факторів в денні години енергосистемі утворився профіцит, тобто надлишок, електроенергії.

"Для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит "Укренерго", польський оператор енергосистеми PSE, з 11:00 до 16:00 надає аварійну допомогу, купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 1661 МВт-год", - йдеться у повідомленні.

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