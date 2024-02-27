За січень "Укргазвидобування" сплатило понад 2 мільярди з рентних платежів

За минулий місяць "Укргазвидобування" сплатило понад 2 мільярди гривень рентних платежів. Більшість коштів надійде до держбюджету.

Про це повідомляє пресслужба "Укргазвидобування".

"За січень 2024 року АТ "Укргазвидобування" сплатило понад 2 млрд грн рентних платежів. З них понад 100 млн грн або 5% – до обласних та бюджетів територіальних громад, де компанія здійснює свою діяльність. Решту відрахувань – до державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше відрахувань за січень 2024 року отримали місцеві бюджети Харківської та Полтавської областей – 51,07 та 40,16 мільйона гривень відповідно.

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