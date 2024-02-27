У РФ дозволять учасникам війни в Україні не платити відсотки за кредитами
Міністерство фінансів РФ запропонувало звільнити учасників війни в Україні від сплати відсотків за кредитами - в уряді РФ законопроєкт схвалили.
Про це пишуть "Известия" із посиланням на джерела.
"Із 7 жовтня 2022 року військові та члени їхніх сімей отримали право на кредитні канікули, під час яких вони звільняються від платежів без нарахування пені та штрафів. Пільга діє під час служби і перебування в госпіталі плюс 30 днів, а після закінчення терміну до суми боргу додаються відсотки в розмірі 2/3 від середньоринкового розміру повної вартості кредиту.
Згідно із законопроєктом, після закінчення кредитних канікул військові повинні будуть повернути банкам лише основну частину кредиту без відсотків", - йдеться у повідомленні.
Банкам доведеться також перерахувати вже отримані внески за кредитами учасників війни, перенаправивши кошти в рахунок основного боргу або на погашення інших позик клієнта.
Згідно із законопроєктом, держава планує відшкодувати російським банкам 50% недоотриманого доходу за відсотками, на ці цілі з бюджету виділять близько 5,7 млрд рублів.
При цьому загальна сума виплат за відсотками, які банки повинні будуть пробачити позичальникам, становитиме близько 11,4 млрд рублів.
Але підсумкові збитки можуть бути більшими за цю суму, пише видання. Так, кредиторам доведеться провести велику роботу з перерахунку всіх подібних кредитів. За словами експертів, у результаті розмір схвалень нових позик учасникам війни може скоротитися.
Банкам вигідніше схвалювати менше позик, ніж брати підвищене навантаження на свій капітал, додали учасники ринку.
Економічна правда