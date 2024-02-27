У РФ дозволять учасникам війни в Україні не платити відсотки за кредитами

Міністерство фінансів РФ запропонувало звільнити учасників війни в Україні від сплати відсотків за кредитами - в уряді РФ законопроєкт схвалили.

Про це пишуть "Известия" із посиланням на джерела.

"Із 7 жовтня 2022 року військові та члени їхніх сімей отримали право на кредитні канікули, під час яких вони звільняються від платежів без нарахування пені та штрафів. Пільга діє під час служби і перебування в госпіталі плюс 30 днів, а після закінчення терміну до суми боргу додаються відсотки в розмірі 2/3 від середньоринкового розміру повної вартості кредиту.

Згідно із законопроєктом, після закінчення кредитних канікул військові повинні будуть повернути банкам лише основну частину кредиту без відсотків", - йдеться у повідомленні.

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Банкам доведеться також перерахувати вже отримані внески за кредитами учасників війни, перенаправивши кошти в рахунок основного боргу або на погашення інших позик клієнта.

Згідно із законопроєктом, держава планує відшкодувати російським банкам 50% недоотриманого доходу за відсотками, на ці цілі з бюджету виділять близько 5,7 млрд рублів.

При цьому загальна сума виплат за відсотками, які банки повинні будуть пробачити позичальникам, становитиме близько 11,4 млрд рублів.

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Але підсумкові збитки можуть бути більшими за цю суму, пише видання. Так, кредиторам доведеться провести велику роботу з перерахунку всіх подібних кредитів. За словами експертів, у результаті розмір схвалень нових позик учасникам війни може скоротитися.

Банкам вигідніше схвалювати менше позик, ніж брати підвищене навантаження на свій капітал, додали учасники ринку.

Економічна правда