З початку роботи United24 для медичної сфери було залучено майже 2 мільярди

Платформа United24 вже залучила понад 1,8 мільярда гривень для медичних потреб: закуплено 205 швидких, понад 100 тисяч одиниць медичного обладнання та відновлено лікарні на Чернігівщині.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Понад 1,8 млрд гривень — саме стільки було залучено для потреб медичної сфери України з початку роботи UNITED24", - повідомив він.

Так, за словами Ляшка, було закуплено 205 автівок швидкої допомоги, із них — 13 броньованих авто, виготовлених на замовлення за стандартами НАТО.

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Також, було закуплено понад 100 тисяч одиниць медичного обладнання: апарати ШВЛ, наркозно-дихальні апарати, рентгенівські установки, апарати зовнішньої фіксації, апарати вакуумної терапії ран, операційні столи, функціональні ліжка та обладнання для реабілітації.

Крім того, вже відновлено лікарні на Чернігівщині та триває відновлення амбулаторії на Сумщині.