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Auchan закриває магазини у Запоріжжі та Кривому Розі 

Вівторок, 27 лютого 2024, 10:46 - Анастасія Дячкіна

Компанія "Auchan Україна" з 3 березня закриє свої магазину у Запоріжжі та Кривому Розі після 14 років роботи.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"У зв’язку з закінченням договору оренди, 3 березня 2024 року Auchan Україна закриє магазини в містах Запоріжжя та Кривий Ріг та забезпечить співробітників робочими місцями в містах присутності Auchan в Україні", – йдеться у повідомленні.

Там додали, що у цих двох містах Auchan продовжуватиме працювати в онлайн форматі.

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"Електронна комерція дозволяє здійснювати закупівлі з безпечного місця, а безпека співробітників та клієнтів це першочерговий пріоритет для "Auchan Україна", – зазначили в компанії. 

Крім цього в компанії додали, що "Auchan Україна" продовжить співпрацю з В2В партнерами міст Запоріжжя та Кривий Ріг та "підтримуватиме і надалі всі соціальні та благодійні ініціативи, які були створені гіпермаркетами в цих містах за 14 років роботи". 

Нагадаємо: 

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У лютому 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку корпорацію "Auchan" в перелік міжнародних спонсорів війни.



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