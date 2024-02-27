Всі розділи
Укр / Рус

​Керівник "Укртрансбезпеки" на Миколаївщині "заробляв" на перевізниках по 50 тисяч гривень на день – ДБР

Вівторок, 27 лютого 2024, 10:25 - Олексій Павлиш
 

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з Управлінням стратегічних розслідувань Нацполіції викрили керівника "Укртрансбезпеки" Миколаївської області на системних хабарях із перевізників.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Протягом 2023 року та до початку 2024 року виконувач обов’язків начальника Укртрансбезпеки у Миколаївській області налагодив систему поборів з підприємців. Він встановив щомісячну "таксу" від 500 грн до 5 тис грн з перевізника за можливість спокійно працювати при перевезенні товарів областю. Сума залежала від кількості вантажівок у комерсантів", - йдеться у повідомленні.

В день посадовець отримував щонайменше 50 000 грн хабарів, додали в ДБР. 

Реклама:

"Посадовця Укртрансбезпеки затримали під час отримання чергового хабаря", - заявили в бюро. 

Економічна правда

ДБР хабар корупція авто
Реклама:
Матеріали за темою
У Concorde Capital заявили про продовження тиску правоохоронців 23 лютого 2024, 13:35
Один з підозрюваних у "справі Мазепи" звернувся до президента з СІЗО: "банальний переділ власності" 7 лютого 2024, 17:29
В Аргентині за матеріалами ДБР затримали сина російського олігарха 1 лютого 2024, 13:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті