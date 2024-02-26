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В УЗ розповіли, чи будуть підвищувати тарифи на перевезення 

Понеділок, 26 лютого 2024, 19:52 - Анастасія Дячкіна

"Укрзалізниця" не буде підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські та вантажні перевезення. 

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко, передає Укрінформ. 

"У фінансовому плані Укрзалізниці на цей рік не закладено підвищення тарифів на перевезення. Ні на пасажирські, ні на вантажні", – наголосив Лященко.

Він підкреслив, що йдеться саме про внутрішні перевезення. Щодо закордонних, то тут діє спільне з міжнародними партнерами ціноутворення.

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"По закордонних – залежить не тільки від нас. Тому я не можу сказати стовідсотково, що зростання не буде. Проте якщо і буде, то точно незначне", – додав очільник УЗ.

Нагадаємо: 

У кінці 2023 року "Укрзалізниця" оголосила, що зменшує знижки та гармонізує ціни на міжнародні рейси - це дозволить продовжити оновлювати парк вагонів та зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень.


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Укрзалізниця тарифи
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