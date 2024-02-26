За час дії воєнного стану підприємці отримали кредитів на майже 190 мільярдів

За час дії воєнного стану в Україні видано 47 тисяч кредитів для підприємців на загальну суму 189 мільярдів гривень. Майже 100 мільярдів гривень надали банки держсектору.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Так, за тиждень у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 421 пільговий кредит на загальну суму 1,8 мільярда гривень, зокрема від банків державного сектору економіки – 298 кредитів на 600 мільйонів гривень.

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 2858 кредитів на суму 11,8 мільярда гривень. А за час дії воєнного стану в Україні було видано 47 тисяч кредитів на загальну суму 189 мільярдів гривень (у тому числі банками державного сектору – 34 тисячі 991 кредит на 95,7 мільярда гривень), з яких на 26 лютого поточного року:

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- 14,16 мільярда гривень – на інвестиційні цілі;

- 8,84 мільярда гривень – як антикризові кредити;

- 3,72 мільярда гривень – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

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- 36,54 мільярда гривень – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 57,74 мільярда гривень – на антивоєнні цілі.

Усього з моменту старту Програми підписано 81 822 кредитні договори на загальну суму 278,7 мільярда гривень.