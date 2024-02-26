За час дії воєнного стану підприємці отримали кредитів на майже 190 мільярдів
За час дії воєнного стану в Україні видано 47 тисяч кредитів для підприємців на загальну суму 189 мільярдів гривень. Майже 100 мільярдів гривень надали банки держсектору.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Так, за тиждень у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 421 пільговий кредит на загальну суму 1,8 мільярда гривень, зокрема від банків державного сектору економіки – 298 кредитів на 600 мільйонів гривень.
З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 2858 кредитів на суму 11,8 мільярда гривень. А за час дії воєнного стану в Україні було видано 47 тисяч кредитів на загальну суму 189 мільярдів гривень (у тому числі банками державного сектору – 34 тисячі 991 кредит на 95,7 мільярда гривень), з яких на 26 лютого поточного року:
- 14,16 мільярда гривень – на інвестиційні цілі;
- 8,84 мільярда гривень – як антикризові кредити;
- 3,72 мільярда гривень – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
- 36,54 мільярда гривень – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 57,74 мільярда гривень – на антивоєнні цілі.
Усього з моменту старту Програми підписано 81 822 кредитні договори на загальну суму 278,7 мільярда гривень.