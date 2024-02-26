Торік Росія купила в ЄС технології для озброєння на десятки мільйонів євро - Bloomberg

Попри санкції, за дев'ять місяців минулого року Росія імпортувала з ЄС "чутливих товарів" та технологій приблизно на 100 мільйонів євро.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на анонімних співрозмовників

За словами європейського чиновника, який говорив на засадах анонімності, країни Європейського Союзу все ще роблять недостатньо, щоб зупинити Росію в отриманні технологій, які підпадають під обмеження експорту до РФ, для використання їх у зброї для ведення війни проти України.

Майже чверть з 450 мільйонів євро так званих "товарів високого пріоритету", які Росія отримала з ЄС за перші дев'ять місяців минулого року, були відправлені безпосередньо з країн блоку.

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Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Сербія і Китай були серед країн, які брали участь у торгівлі в обхід санкцій ЄС, а також сусідні з Росією держави, включаючи Узбекистан, Казахстан, Киргизстан і Вірменію. Хоча дані показують, що пряма офіційна торгівля ЄС з Росією "чутливими товарами" впала після початку війни, експорт цих товарів з блоку до третіх країн різко зріс