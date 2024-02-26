"Завдали мільйонних збитків": Нацполіція викрила посадовців Міноборони, які наживалися на закупівлях

На Вінниччині поліція викрила злочинну групу посадовців Міноборони, які під час проведення закупівель для військових завдали збитків на 4,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Зловживаючи службовим становищем керівник одного з відділів Міністерства оборони разом з двома підлеглими уклали прямий неконкурентний договір з товариством по закупівлі армійських ліжок за завищеними цінами. Сума збитку, яку зловмисники завдали своїми діями державному бюджету, становить майже 4,3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчого управління, 39-річний начальник одного з відділів Міноборони спільно з 68-річним підлеглим та 44-річною підлеглою, всупереч встановленому законом порядку закупили 2000 ліжок для військових за цінами вище ринкових.

Реклама:

Під час обшуків у службових приміщеннях правоохоронці вилучили мільйон гривень, документацію, "чорнові" записи, комп’ютерну техніку мобільні телефони.

Усім учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На час досудового розслідування 39-річному підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою, з можливістю внесення застави розміром 4 мільйони гривень. Його спільникам суд обрав запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Реклама: