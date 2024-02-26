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За вихідні АЗС підвищили вартість літра автогазу

Понеділок, 26 лютого 2024, 13:10 - Артур Крижний

За вихідні скраплений автомобільний газ у мережах АЗС здорожчав у середньому на 27 копійок, до 27,87 гривні за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

У мережі "Авіас" вартість газу в середньому зросла на 87 копійок, до 27,62 грн/л. 

На станціях SOCAR та Mango автогаз здорожчав на 50 копійок, до 28,49 та 28,53 гривні за літр відповідно.

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Neftek, Chipo й RLS збільшили ціну літра автогазу на 50 копійок, до 28,49, 27,40 та 26,9 гривні.

Мережа АЗС Shell додала до ціни автогазу 40 копійок. Літр палива у цій мережі коштує 28,06 гривні.

Разом з цим мережа "Авантаж 7", продукт якої на минулому тижні здорожчав на 1,5 гривні, на вихідних знизила ціну автогазу на 50 копійок (25,95 грн/л).

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Економічна правда
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