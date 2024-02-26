Південна Корея посилить експортний контроль щодо Росії та Білорусі

Південна Корея планує посилити експортний контроль щодо Росії та Білорусі - йдеться про товари, які потенційно можуть бути використані у військових цілях.

Про це пише Yonhap з посиланнням на заяву Міністерства торгівлі.

Минулого тижня Південна Корея додала 682 товари, що мають фактичне або потенційне військове використання, до списку товарів, заборонених до експорту до РФ і Білорусі.

"Міністерство посилить контроль за експортом у рамках зв'язків із суміжними організаціями, оскільки спроб ухилитися від експортного контролю може побільшати", - йдеться в заяві відомства.

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У мінстерстві додали, що особливо зосередяться на моніторингу експорту "загальних високопріоритетних товарів", включно з чипами, які можуть застосовуватися в безпілотниках.

Крім того, Південна Корея докладе зусиль для інформування експортерів про оновлений список контрольованих товарів, щоб запобігти несанкціонованому експорту, спричиненому необізнаністю, заявили в міністерстві.

Напередодні уряд також заявив, що розслідує діяльність південнокорейської компанії, на яку США наклали санкції через її ймовірні зв'язки з Росією.

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Економічна правда