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Без світла залишаються понад 360 населених пунктів

Понеділок, 26 лютого 2024, 11:20 - Артур Крижний

На ранок через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 364 населені пункти. Є нові пошкодження у 4 областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 364 населені пункти. Є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.

З технічних причин є знеструмлення в Кіровоградській, Чернігівській областях, тривають ремонтні роботи.

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В енергокомпанії зазначили, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, достатньо для забезпечення енергопостачання всіх споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується. Сонячна погода сприяє роботі електростанцій на ВДЕ.

енергетика
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