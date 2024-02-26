Майже 70 українських провайдерів отримали 700 тисяч євро на відновлення інтернету на деокупованих територіях

68 інтернет-провайдерів отримали фінансову допомогу загальною сумою у 700 тисяч євро, щоб повернути звʼязок на звільнених територіях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

"Ще більше українців у деокупованих містах та селах отримають доступ до якісного інтернету — 68 українських операторів виграли гранти на телеком-проєкти", - йдеться у повідомленні.

Так, в межах програми міжнародної співпраці ReACT4UA уряд Німеччини виділив гранти загальною сумою до 700 тисяч євро.

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Найбільше проєктів буде реалізовано у Київській (16 проєктів), Сумській (13 проєктів), Харківській (11 проєктів) та Херсонській (6 проєктів) областях.

Серед переможців 50 компаній використовують технологію xPON. Ця технологія стійка до відключень електрики та забезпечує швидкість до 1 Гбіт/с.

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