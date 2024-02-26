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У Слов'янську, Краматорську, Дружківці й Костянтинівці скоротять подачу води

Понеділок, 26 лютого 2024, 10:50 - Олексій Павлиш

Через пошкодження внаслідок обстрілів РФ одного із магістральних водогонів у Краматорську, Слов'янську, Дружківці та Костянтинівці подачу води тимчасово скоротять на чверть.

Про це повідомив у Telegram начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Один з магістральних водогонів зазнав численних пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів і має великі втрати води. Фахівці мають усунути проблеми у щонайменше 12 місцях, тож сьогодні з 11 ранку цей водогін буде зупинений", - написав Філашкін.

За його словами, у роботі залишається інший водогін, який здатен підтримати водопостачання на високому рівні, але не у повному обсязі.

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За попередніми оцінками, роботи триватимуть близько тижня. 

Економічна правда

вода Донбас війна
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