Нафта дешевшає після зміцнення долара на прогнозах щодо процентних ставок

Ціни на нафту впали у понеділок, збільшивши втрати з попередньої сесії після того, як долар виріс на тлі побоювань ринку, що більш висока, ніж очікувалося, інфляція може затримати зниження високих процентних ставок в США.

Про це пише Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 35 центів, або на 0,4%, до 81,27 долара за барель до 04:19 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 35 центів, або на 0,5%, до 76,14 долара за барель, оскільки долар США зміцнився. Сильніший долар робить нафту дорожчою для власників інших валют.

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Це падіння стало наслідком втрат минулого тижня, коли Brent знизилася приблизно на 2%, а WTI впала більш ніж на 3% на ознаках того, що зниження процентних ставок в США може бути відкладено на два місяці через зростання інфляції, пише Reuters.

"Ризиковані настрої, схоже, відступають після ринкового ралі на чолі з Nvidia минулого тижня, оскільки очікування більш високих процентних ставок підняли долар США, чинячи тиск на ціни на сировинні товари", - заявила аналітикиня Тіна Тенг.

Ціни на нафту торгуються в діапазоні від 70 до 90 доларів за барель з листопада, оскільки зростання пропозиції в США і побоювання щодо слабкого попиту в Китаї компенсували скорочення поставок ОПЕК+, попри дві війни, що тривають.

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"Ціни на сиру нафту знизилися через відсутність нових драйверів", - пишуть аналітики ANZ.

Премія за геополітичний ризик від нападів єменських хуситів на кораблі в Червоному морі залишилася скромною - лише на 2 долари за барель, зазначають аналітики Goldman Sachs.

При цьому Goldman Sachs, як і раніше, очікує, що попит на нафту зросте на 1,5 млн барелів на добу у 2024 році, але знизив прогноз для Китаю, одночасно підвищивши прогноз для США та Індії.

Економічна правда