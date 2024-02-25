Питання вільного судноплавства у Чорному морі може бути вирішене - Зеленський

Суспільне новини

Президент зазначив, що Туреччина проводила перемовини з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерреш щодо вільного судноплавства у Чорному морі.

Про це він розповів у відповідь на питання журналіста щодо нових форматів "зернового коридору" на пресконференції.

Президент зазначив, що пріоритетним питанням є розширення коридорів, що вже існують.

При цьому Зеленський зазначив, що Україна не шукає формат на заміну зерновому коридору, який успішно працює.

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Зазначається також роль Туреччини у перемовинах щодо вільного судноплавства у Чорному морі:

"Президент Ердоган, за його посередництвом може допомогти з Миколаєвом, ми розмовляли з ним, щоб відкрити море", - зазначив президент.

Зеленський також сказав, що турецька сторона вела перемовини з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, додавши, що питання може бути вирішене на найближчому інавгураційному саміті.

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Економічна правда





