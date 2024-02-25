Питання вільного судноплавства у Чорному морі може бути вирішене - Зеленський
Президент зазначив, що Туреччина проводила перемовини з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерреш щодо вільного судноплавства у Чорному морі.
Про це він розповів у відповідь на питання журналіста щодо нових форматів "зернового коридору" на пресконференції.
Президент зазначив, що пріоритетним питанням є розширення коридорів, що вже існують.
При цьому Зеленський зазначив, що Україна не шукає формат на заміну зерновому коридору, який успішно працює.
Зазначається також роль Туреччини у перемовинах щодо вільного судноплавства у Чорному морі:
"Президент Ердоган, за його посередництвом може допомогти з Миколаєвом, ми розмовляли з ним, щоб відкрити море", - зазначив президент.
Зеленський також сказав, що турецька сторона вела перемовини з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, додавши, що питання може бути вирішене на найближчому інавгураційному саміті.
Економічна правда