Україна найближчими днями відправить перші судна з контейнерами Дунаєм - Кубраков

Найближчими днями планують відправити перші судна з контейнерами Дунаєм до Констанци (Румунія), а потім і вгору по Дунаю до Німеччини та Австрії.

Про це повідомляє Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на формі "Україна. рік 2024".

Контейнерні перевезення планують запустити Дунаєм, а потім також з портів "Великої Одеси".

"Якнайшвидше перейдемо до експорту-імпорту за допомогою контейнерів і контейнерних терміналів, які знову запрацюють на Чорному морі", - сказав Кубраков.

Реклама:

За його словами, найближчим часом планується зняти ще деякі бар'єри, які даватимуть змогу експортувати більше вантажів через український морський коридор, насамперед, зернової та металургійної продукції.

Нагадаємо:

Україна планує використовувати додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту до довоєнних рівнів, оскільки польська блокада сільськогосподарської продукції блокує сухопутний кордон із Європейським Союзом.

Реклама: