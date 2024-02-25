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Україна найближчими днями відправить перші судна з контейнерами Дунаєм - Кубраков

Неділя, 25 лютого 2024, 17:28 - Економічна правда

Найближчими днями планують відправити перші судна з контейнерами Дунаєм до Констанци (Румунія), а потім і вгору по Дунаю до Німеччини та Австрії.

Про це повідомляє Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на формі "Україна. рік 2024".

Контейнерні перевезення планують запустити Дунаєм, а потім також з портів "Великої Одеси".

"Якнайшвидше перейдемо до експорту-імпорту за допомогою контейнерів і контейнерних терміналів, які знову запрацюють на Чорному морі", - сказав Кубраков.

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За його словами, найближчим часом планується зняти ще деякі бар'єри, які даватимуть змогу експортувати більше вантажів через український морський коридор, насамперед, зернової та металургійної продукції. 

Нагадаємо:

Україна планує використовувати додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту до довоєнних рівнів, оскільки польська блокада сільськогосподарської продукції блокує сухопутний кордон із Європейським Союзом.

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інфраструктура експорт
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