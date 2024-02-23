Бундесбанк витратив понад 20 мільярдів євро на покриття збитків

Німецький центральний банк витратив усі 19,2 млрд євро резервів, які він створив для покриття фінансових ризиків, а також більшу частину своїх резервів у розмірі 3,1 млрд євро, щоб покрити величезні збитки, яких він зазнав минулого року через вищі процентні витрати.

Про це повідомляє Financial Times.

Бундесбанк попередив, що очікує ще одного "значного" збитку цього року, який перевищить 700 млн євро залишкових резервів, оскільки в 23 лютого він повідомив, що зазнав би 21,6 млрд євро збитків, якби не використав кошти, зарезервовані для покриття фінансових ризиків.

Різке погіршення результатів діяльності німецького центробанку є прикрим для однієї з найавторитетніших установ країни, особливо з огляду на те, що воно погіршилося через масштабну програму викупу облігацій Європейським центральним банком, проти якої виступали представники Бундесбанку.

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Збитки виникають через розбіжність між різко вищими відсотковими ставками, які Бундесбанк платить комерційним банкам за їхніми депозитами, і доходами від його величезного портфеля державних облігацій, багато з яких протягом багатьох років мають низькі або навіть від'ємні ставки.

Минулого року німецька аудиторська служба заявила, що Бундесбанку може знадобитися державна допомога для покриття його збитків. Але президент центрального банку Йоахім Нагель заявив, що банк планує перенести будь-які збитки на майбутні періоди, щоб компенсувати їх за рахунок майбутніх прибутків, як він робив востаннє у 1970-х роках, коли зазнав збитків. "Баланс Бундесбанку міцний", - сказав він.

У Morgan Stanley підрахували, що ЄЦБ і національні центральні банки єврозони зазнають сукупних збитків у розмірі 62,2 млрд. євро цього року, порівняно з 56,6 млрд. євро минулого року.

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Додається, що погіршення фінансових показників Бундесбанку також вдарить по німецькому бюджету, оскільки центральний банк припинив виплачувати дивіденди уряду минулого року, позбавивши Берлін потоку доходів у розмірі 22 млрд євро за останнє десятиліття.

Нагадаємо:

Розрив експорту й імпорту з Німеччини з Китаєм скоротився до 58,4 млрд євро, порівняно з максимальним показником у 86 млрд євро у 2022 році.