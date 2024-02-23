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Судноплавний гігант CMA CGM зазнає збитків через конфлікт у Червоному морі

П'ятниця, 23 лютого 2024, 20:30 - Ігор Пилипів

Французька транспортна компанія, що займається переважно морськими контейнерними перевезеннями, CMA CGM зазнала першого квартального збитку за останні чотири роки, оскільки судноплавна галузь бореться з конфліктом у Червоному морі.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що французька компанія повідомила про збиток у розмірі 93 млн дол за останні три місяці 2023 року порівняно з прибутком у розмірі 3,04 млрд дол роком раніше. 

"Значна частина світового торгового флоту уникає Червоного моря і Суецького каналу з середини грудня, після серії нападів на судна з боку єменських хуситів. Ситуація в регіоні стала ще більш нестабільною після того, як США і Великобританія завдали повітряних ударів по позиціях бойовиків на суші", – йдеться в повідомленні. 

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CMA CGM була одним з останніх великих перевізників, які призупинили рейси в зоні конфлікту, де цього тижня після ракетного обстрілу загорілося вантажне судно.

Також читайте: Єменські хусити вбивають торгівлю. Чим загрожує конфлікт у Червоному морі?

Нагадаємо:

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Наприкінці січня танкер компанії "Trafigura", який за твердженнями представників компанії перевозив нафту російського походження був атакований хуситами у Червоному морі.

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