Судноплавний гігант CMA CGM зазнає збитків через конфлікт у Червоному морі

Французька транспортна компанія, що займається переважно морськими контейнерними перевезеннями, CMA CGM зазнала першого квартального збитку за останні чотири роки, оскільки судноплавна галузь бореться з конфліктом у Червоному морі.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що французька компанія повідомила про збиток у розмірі 93 млн дол за останні три місяці 2023 року порівняно з прибутком у розмірі 3,04 млрд дол роком раніше.

"Значна частина світового торгового флоту уникає Червоного моря і Суецького каналу з середини грудня, після серії нападів на судна з боку єменських хуситів. Ситуація в регіоні стала ще більш нестабільною після того, як США і Великобританія завдали повітряних ударів по позиціях бойовиків на суші", – йдеться в повідомленні.

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CMA CGM була одним з останніх великих перевізників, які призупинили рейси в зоні конфлікту, де цього тижня після ракетного обстрілу загорілося вантажне судно.

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Наприкінці січня танкер компанії "Trafigura", який за твердженнями представників компанії перевозив нафту російського походження був атакований хуситами у Червоному морі.