НБУ ввів в обіг нову пам'ятну банкноту "Єдність рятує світ"

фото: нбу

Нацбанк із 23 лютого вводить у обіг нову пам'ятну банкноту "Єдність рятує світ" - це друга пам’ятна банкнота, яку НБУ випускає з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що пам’ятна банкнота "Єдність рятує світ" "присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії".

Пам’ятна банкнота є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.

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Її тираж - обмежений, 300 тисяч штук (у сувенірній упаковці). Реалізація пам’ятних банкнот здійснюватиметься інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ з 7 березня 2024 року.

"Пам’ятна банкнота "Єдність рятує світ" містить усі елементи захисту діючого номінального ряду банкнот – багатотоновий водяний знак, повністю занурену в товщу паперу захисну стрічку, наскрізний елемент, оптично-змінні елементи OVI та SPARK, рельєфні зображення, зокрема елемент для людей з послабленим зором, мікротексти та елементи, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

Крім того, банкнота містить елемент, виконаний іридисцентною фарбою з перламутровим ефектом. Розмір банкноти – 80х165 мм", - додали в НБУ.

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На її лицьовому боці зображено символічний образ України та дівчини військового, що дивиться в майбутнє, підтримуючи Європу.

На зворотному боці банкноти - символічна композиція рук, що об’єднуються, яка виражає співпрацю та партнерство на тлі тризуба - українського національного символу.

Економічна правда