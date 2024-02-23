Застосунок Google Pay припинить роботу в США 

Компанія Google оголосила про припинення підтримки окремого застосунку Google Pay в США 4 червня 2024 року, щоб спростити способи оплати.

Про це йдеться в офіційному блозі компанії.

Зазначається, що Pay був значною мірою замінений на Google Wallet ще у 2022 році, але все ще працював у кількох країнах, включаючи США.

Зараз Google оголосив, що окремий додаток Pay припинить роботу в США 4 червня 2024 року, щоб спростити способи оплати. Після цього Google Pay буде доступний лише в Сінгапурі та Індії через "унікальні потреби в цих країнах".

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У рамках закриття Google вилучить P2P платежі, управління балансом і пошук пропозицій та угод. Натомість користувачі, як і раніше, зможуть перевести свій баланс Google Pay (GPay) на банківський рахунок після 4 червня 2024 року за допомогою веб-сайту Google Pay.

У компанії додають, що Google Wallet вже значною мірою замінив Pay, маючи в п'ять разів більше користувачів у 180 країнах світу. Зараз Google Wallet може обробляти більше, ніж просто платежі - крім кредитних і дебетових карток, він зберігає проїзні на транспорт, державні посвідчення, водійські права, віртуальні ключі від автомобілів тощо.

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В Україні застосунок Google Pay стає Google Гаманцем та підтримуватиме нові цифрові елементи.