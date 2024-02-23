Автогаз на АЗС подорожчав за тиждень майже на гривню

За тиждень з 16 по 23 лютого середня вартість скрапленого газу в роздробі зросла на 85 копійок, до 27,59 гривні за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Найбільше зросла середня ціна на ресурс у мережі "Укрнафта" — на 2 гривні, до 27,90 гривні за літр, найменше — у мережі "Авіас" — на 14 копійок, до 26,74 гривні за літр.

Мережі ОККО та WOG збільшили ціну літра автогазу на 50 копійок, до 28,64 та 28,61 гривні. KLO та "Автотранс" - на 1 гривню, до 28,29 та 27,48 гривні за літр.

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Мережа АЗС Shell за тиждень збільшила ціну автогазу на 85 копійок, до 27,66 гривні за літр. Мережа U.GO додала до вартості літра автогазу 48 копійок, до 27,27 гривні.

"БРСМ-Нафта" підвищила ціни на 1,11 гривні, автогаз у цій мережі коштує 26,74 гривні за літр. "Авантаж 7" збільшив вартість літра автогазу на 1,50 гривні за літр, до 26,45 гривні.

У мережах нижчого цінового діапазону ціна в середньому зросла на 1,31 гривні, тоді як верхній ешелон підняв цінники лише на 46 копійок. Таким чином, різниця між вартістю газу в сегментах зменшилася в 1,5 раза порівняно з показником минулого тижня і становить 1,62 гривні.

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