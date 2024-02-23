Автогаз на АЗС подорожчав за тиждень майже на гривню
За тиждень з 16 по 23 лютого середня вартість скрапленого газу в роздробі зросла на 85 копійок, до 27,59 гривні за літр.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".
Найбільше зросла середня ціна на ресурс у мережі "Укрнафта" — на 2 гривні, до 27,90 гривні за літр, найменше — у мережі "Авіас" — на 14 копійок, до 26,74 гривні за літр.
Мережі ОККО та WOG збільшили ціну літра автогазу на 50 копійок, до 28,64 та 28,61 гривні. KLO та "Автотранс" - на 1 гривню, до 28,29 та 27,48 гривні за літр.
Мережа АЗС Shell за тиждень збільшила ціну автогазу на 85 копійок, до 27,66 гривні за літр. Мережа U.GO додала до вартості літра автогазу 48 копійок, до 27,27 гривні.
"БРСМ-Нафта" підвищила ціни на 1,11 гривні, автогаз у цій мережі коштує 26,74 гривні за літр. "Авантаж 7" збільшив вартість літра автогазу на 1,50 гривні за літр, до 26,45 гривні.
У мережах нижчого цінового діапазону ціна в середньому зросла на 1,31 гривні, тоді як верхній ешелон підняв цінники лише на 46 копійок. Таким чином, різниця між вартістю газу в сегментах зменшилася в 1,5 раза порівняно з показником минулого тижня і становить 1,62 гривні.