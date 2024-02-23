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Португалія продовжила тимчасовий захист для українців до кінця року

П'ятниця, 23 лютого 2024, 17:20 - Артур Крижний

Уряд Португалії продовжив термін дії документів про тимчасовий захист українських біженців ще на 10 місяців. Минулого разу захист продовжувався на 6 місяців.

Про це повідомляє видання Observador.

"У четвер Португалія схвалила продовження до кінця 2024 року терміну дії дозволів на тимчасовий захист, наданих біженцям з України", - пише видання.

Тимчасовий захист у Португалії біженцям з України надається автоматично, перший раз він тривав рік. Потім уряд продовжував тимчасовий захист для українців у березні та вересні 2023 року.

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Економічна правда
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