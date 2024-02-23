Понад 13 мільйонів збитків: БЕБ затримало підозрюваного у заволодінні коштами "Київпастрансу"
Бюро економічної безпеки України спільно з Департаментом стратегічних розслідувань НПУ затримали керівника підприємства, якого підозрюють у заволодінні понад 13 мільйонів гривень державних коштів.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Підозрюваного, який майже два з половиною роки переховувався від слідства, затримали на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва.
Слідство встановило, що директор товариства разом зі службовими особами КП "Київпастранс" уклали договір про надання послуг з реконструкції трамвайної лінії.
"До договору підряду на виконання робіт вони внесли недостовірні відомості, таким чином заволоділи коштами комунального підприємства в особливо великому розмірі. Державному бюджету України завдано збитків на суму понад 13 мільйонів гривень", - додали в БЕБ.
Наразі триває досудове розслідування.
Економічна правда