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Понад 13 мільйонів збитків: БЕБ затримало підозрюваного у заволодінні коштами "Київпастрансу"

П'ятниця, 23 лютого 2024, 15:17 - Анастасія Жарикова
 
Беб

Бюро економічної безпеки України спільно з Департаментом стратегічних розслідувань НПУ затримали керівника підприємства, якого підозрюють у заволодінні понад 13 мільйонів гривень державних коштів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Підозрюваного, який майже два з половиною роки переховувався від слідства, затримали на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва.

Слідство встановило, що директор товариства разом зі службовими особами КП "Київпастранс" уклали договір про надання послуг з реконструкції трамвайної лінії. 

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"До договору підряду на виконання робіт вони внесли  недостовірні відомості, таким чином  заволоділи коштами комунального підприємства  в особливо великому розмірі. Державному бюджету України завдано збитків на суму понад 13 мільйонів гривень", - додали в БЕБ.

Наразі триває досудове розслідування.

Економічна правда

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БЕБ Київпастранс
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