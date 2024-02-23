Через бойові дії знеструмлено високовольтну лінію у Запорізькій області

Внаслідок бойових дій знеструмлено високовольтну лінію 330 кВ у Запорізькій області, роботи з відновлення проведуть за безпечних умов.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Крім цього, на високовольтній лінії 330 кВ, яка живила Запорізьку атомну електростанцію, тривають ремонтні роботи. ЗАЕС залишається на одній лінії живлення.

Загалом в енергосистемі України вдень 22 лютого через надлишок виробітку електроенергії сонячними електростанціями виник профіцит.

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На запит НЕК "Укренерго" надлишки передавали до Польщі. Сумарна величина переданої електроенергії 1440 МВт*год, уточнили у Міненерго.



Нагадаємо:

20 лютого на Запорізькій АЕС було відключено одну з двох повітряних ліній електропередачі ПЛ-330 кВ "Феросплавна-1", що перебували в роботі.

Наразі в роботі залишається єдина зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка з'єднує ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України і забезпечує живлення власних потреб станції.

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"У разі відмови цієї лінії найбільша АЕС у Європі отримує черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції та загрожує розвитком аварії", – констатували в НАЕК "Енергоатом", нагадавши, що ЗАЕС уже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.