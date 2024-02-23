Фонд підтримки українського бізнесу від Horizon Capital залучив вже 350 мільйонів доларів

Американська компанія Horizon Capital змогла залучити 350 млн доларів для інвестицій в українські компанії через свій фонд Horizon Capital Growth Fund IV, перевищивши заплановані обсяги на 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба інвестиційної компанії.

Horizon Capital Growth Fund IV, який був запущений у 2022 році досягнув 350 млн дол під час остаточного закриття, яке відбулося в Токіо 19 лютого 2024 року.

Тепер загальна сума під управлінням компанії складає 1,6 млрд дол.

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Зазначається, що компанія на 40% перевищила початковий цільовий розмір Фонду у 250 млн дол.

Інвесторів, двічі підтримували збільшення максимального розміру фонду: спершу з 250 млн дол до 300 млн, а потім до 350 млн.

В пайплані фонду знаходиться понад 80 інвестицій у швидкозростаючі експортоорієнтовані підприємства переважно у технологічній сфері.

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У компанії також зазначають, що інвестори, які підтримали HCGF IV, володіють капіталом у розмірі близько 700 мільярдів дол. Серед них такі міжнародні фінансові установи як IFC, EBRD, EIB через Фонд "EU for Ukraine", DFC, DEG, FMO, JICA, Proparco, SIFEM, Swedfund, Finnfund, WNISEF, IFU, та інші.

Нагадаємо:

У квітні 2023 року американська компанія Horizon Capital відзвітувала про залучення 254 млн доларів для інвестицій в українські компанії через свій фонд Horizon Capital Growth Fund IV.