Нафта подешевшала після заяви Федрезерву США

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23 лютого ціни на нафту дещо знизились після заяви центробанку США, що зниження процентної ставки може бути відкладено принаймні ще на два місяці, але ознаки здорового попиту на паливо та занепокоєння щодо пропозиції можуть пожвавити ціни найближчими днями.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent у п'ятницю впали на 44 центи, або 0,5%, до 83,23 долара за барель на 05:24 за Гринвічем.

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Фф'ючерси на нафту West Texas Intermediate впали на 48 центів, або 0,6%, до 78,13 долара за барель

Що вплинуло на ціни

Керівники Федеральної резервної системи США повинні відкласти зниження процентної ставки принаймні ще на пару місяців, щоб побачити, чи недавнє зростання інфляції свідчить про зупинку прогресу в напрямку цінової стабільності чи це просто перешкода на шляху, заявив голова ФРС Крістофер Воллер.

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Більш високі процентні ставки на тривалий час можуть сповільнити економічне зростання, що може стримати попит на нафту в США - найбільшому споживачі нафти в світі. Але деякі аналітики кажуть, що попит залишається в основному здоровим, зокрема в США.

Минулого тижня запаси сирої нафти в США зросли меншими, ніж очікувалося, темпами, тоді як нафтопереробні заводи припинили серію падінь і можуть зрости найближчими тижнями.

Високочастотні індикатори попиту JPMorgan показують зростання попиту на нафту на 1,7 мільйона барелів на день у порівнянні з попереднім місяцем до 21 лютого, повідомили аналітики.

Центральний банк США з липня 2023 року тримає свою облікову ставку в діапазоні 5,25%-5,5%, і протоколи його наради минулого місяця показують, що більшість керівників центральних банків були стурбовані надто швидкими кроками для пом’якшення політики.

Уоллер також відкинув ідею про те, що ФРС ризикує ввести економіку в рецесію, якщо буде чекати зниження ставок надто довго, заявивши, що ФРС може дозволити собі "почекати ще трохи".

Економічна правда