Українські та американські експерти запустили акселератор для стартапів у оборонних технологіях

MITS

Українські та американські компанії у сфері провідних оборонних технологій запустили програму підтримки українських технологічних стартапів в оборонній сфері, під назвою MITS (Міць).

Про це йдеться в пресрелізі акселератора.

Зазначається, що мета програми Міць - допомогти молодим технологічним компаніям знайти найкращих партнерів та масштабуватися, а Збройним Cилам України якнайшвидше отримати до застосування найкращі оборонно-технологічні продукти.

Акселератор пропонує підтримку стартапам у 200 тис дол. З яких 100 тис - це прямі інвестиції у компанію, а також 100 тис дол - для експертизи, яку проводить Міць спільно з American University Kyiv (партнер Arizona State University).

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Програма підтримки діляться на бізнес-акселерацію та пост-акселераційна підтримка, кожен етап триває по 3 місяці.

Також, Міць спільно з American University Kyiv розробили освітню програму, яка має теоретичну та практичну частину. Кінцевою метою буде допомога компаніям у масштабуванні та пошуку партнерів.

MITS надаватиме допомогу таким категоріям стартапів:

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Наземні роботизовані системи;

Безпілотні літальні апарати;

Безпілотні наземні апарати;

Безпілотні підводні апарати;

Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ);

Засоби зв'язку, оптичної та акустичної розвідки;

Військовий транспорт;

Мінування/Розмінування;

Програмне забезпечення та ШІ;

Боєприпаси;

Екіпірування "солдата майбутнього".

Команди стартапів можуть з 23 лютого по 14 березня 2024 року подати заявку на участь в акселерації, заповнивши форму на вебсайті MITS.

Економічна правда



