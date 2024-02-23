Українські та американські експерти запустили акселератор для стартапів у оборонних технологіях
Українські та американські компанії у сфері провідних оборонних технологій запустили програму підтримки українських технологічних стартапів в оборонній сфері, під назвою MITS (Міць).
Про це йдеться в пресрелізі акселератора.
Зазначається, що мета програми Міць - допомогти молодим технологічним компаніям знайти найкращих партнерів та масштабуватися, а Збройним Cилам України якнайшвидше отримати до застосування найкращі оборонно-технологічні продукти.
Акселератор пропонує підтримку стартапам у 200 тис дол. З яких 100 тис - це прямі інвестиції у компанію, а також 100 тис дол - для експертизи, яку проводить Міць спільно з American University Kyiv (партнер Arizona State University).
Програма підтримки діляться на бізнес-акселерацію та пост-акселераційна підтримка, кожен етап триває по 3 місяці.
Також, Міць спільно з American University Kyiv розробили освітню програму, яка має теоретичну та практичну частину. Кінцевою метою буде допомога компаніям у масштабуванні та пошуку партнерів.
MITS надаватиме допомогу таким категоріям стартапів:
- Наземні роботизовані системи;
- Безпілотні літальні апарати;
- Безпілотні наземні апарати;
- Безпілотні підводні апарати;
- Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ);
- Засоби зв'язку, оптичної та акустичної розвідки;
- Військовий транспорт;
- Мінування/Розмінування;
- Програмне забезпечення та ШІ;
- Боєприпаси;
- Екіпірування "солдата майбутнього".
Команди стартапів можуть з 23 лютого по 14 березня 2024 року подати заявку на участь в акселерації, заповнивши форму на вебсайті MITS.
Економічна правда