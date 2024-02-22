ЄЦБ зафіксував перші збитки з 2004 року через підвищення процентних витрат

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Європейський центральний банк (ЄЦБ) зазнав про свої перші річні збитки за майже два десятиліття через збільшення процентних ставок у відповідь на сплеск інфляції в ЄС.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що збитки у розмірі 1,3 млрд євро за 2023 рік відображає вплив вищих відсоткових ставок, що виплачуються національним центральним банкам, які ЄЦБ підняв до рекордного рівня у відповідь на найбільший сплеск інфляції в своїй історії.

"Минулого року центробанк зазнав би значно більших збитків, якби не використав решту 6,6 млрд євро резервів, сформованих ним за останні роки для покриття фінансових ризиків", – йдеться в повідомленні.

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Вищі ставки призвели до зростання чистих процентних витрат ЄЦБ, що відображає різке збільшення відсотків, сплачених іншим національним центральним банкам, які використовують євро, з 900 млн євро у 2022 році до 7,2 млрд євро минулого року.

Однак відсотки, які ЄЦБ заробляє на величезному портфелі облігацій, придбаних за останнє десятиліття, навіть близько не зросли, оскільки багато з них є довгостроковими державними цінними паперами, за якими протягом багатьох років зберігаються низькі або навіть від'ємні відсоткові ставки.

Погіршення фінансових перспектив ЄЦБ вже змусило його відмовитися від дивідендів, які він виплачував національним центральним банкам минулого року. Ці дивідендні виплати, які склали 5,8 млрд євро в період з 2018 по 2022 рік, зазвичай передаються національними центральними банками урядам країн єврозони.

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Центральний банк заявив, що "ймовірно, зазнає збитків протягом наступних кількох років, але потім, за прогнозами, повернеться до отримання стійких прибутків". Він додав, що його баланс підтримується його капіталом і "значними рахунками переоцінки", які разом становили 46 млрд євро на кінець минулого року.

Додається, що востаннє ЄЦБ зазнавав річних збитків у 2004 році, коли він зазнав збитків від курсових різниць через стрімке зростання курсу євро, але він поглинув ці збитки, а не переніс їх на майбутнє. Минулого року ЄЦБ отримав нульовий прибуток, оскільки використовував резерви для компенсації дефіциту в 1,6 млрд євро.

Нагадаємо:

Європейський центробанк (ЄЦБ) знову зберіг три ключові ставки на попередньому рівні: базову - 4,5%, за маржинальною кредитною лінією - 4,75%, за депозитною лінією - 4%.