Британія витратить майже 6 мільярдів доларів на безпілотники для своєї армії

Британія витратить 5,7 мільярда доларів на забезпечення своїх збройних сил безпілотниками протягом наступного десятиліття. Вважають, що війна в Україні продемонструвала важливість безпілотних систем при бойових діях.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Війна в Україні став інкубатором для нових способів ведення війни, і ми повинні вивчити і впровадити ці важкі уроки. Зрештою, мова йде про те, щоб засвоїти уроки з українського фронту і закупити безпілотники для Збройних сил Великої Британії у великих масштабах", - сказав у своїй заяві міністр оборонних закупівель Джеймс Картлідж.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що нові інвестиції прискорять постачання безпілотників до армії, Королівського військово-морського флоту і Королівських військово-повітряних сил для використання в розвідці, рекогносцировці, спостереженні, нанесенні ударів і логістиці.

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Британія вже постачає Україні безпілотники. Вона заявила, що витратить 200 мільйонів фунтів стерлінгів на безпілотні системи із загального пакету підтримки вартістю 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, і вже передала Україні 4 000 безпілотників.

Безпілотники, які вже використовуються британськими військами, включають Evolve Dynamics Sky Mantis, який важить 7,7 кг, і Reaper MQ-9A, який використовується Королівськими військово-повітряними силами для розвідки та ударних місій.

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