Фермери ЄС протестують уздовж чеських кордонів: обурені бюрократією, високими цінами та дешевим імпортом

Reuters

Фермери з Чехії, Словаччини, Польщі та інших країн влаштували в четвер акції протесту вздовж чеських кордонів, заблокувавши деякі переходи. Вони вимагають зменшення бюрократії та змін у політиці Європейського Союзу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Цього року фермери по всій Європі, в тому числі в Польщі, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії, активізували протести, скаржачись на низькі ціни й високі витрати, дешевий імпорт і обмеження, пов'язані з ініціативою ЄС щодо зміни клімату "Зелена угода" (Green Deal).

"Аграрна палата Чехії повідомила, що 3 000 тракторів беруть участь в акціях протесту по всій Чехії. Вона повідомила, що фермери з Угорщини, Німеччини, Польщі, Литви та Латвії приєдналися до протестів у четвер разом зі своїми чеськими та словацькими колегами", – пише агентство.

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Словацький фермер Володимир Хован сказав, що сектор стикається зі "ста мільйонами проблем", які шкодять його конкурентоспроможності.

"Найбільша проблема - це бюрократія", - сказав він в інтерв'ю Reuters.

Фермери заблокували перехід "Ходонін-Голіч" на південному чеському кордоні зі Словаччиною більш ніж на годину. Вздовж шосе вишикувалися сотні тракторів.

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Протестувальники, в тому числі з Угорщини, які приїхали автобусами, розмахували національними прапорами й тримали плакати з написами "Стоп бюрократії" і "Стоп українському зерну".

Чеські та польські фермери також частково заблокували переїзд на північному сході Чехії, де вздовж дороги були припарковані десятки тракторів.