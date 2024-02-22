ШІ навчився прогнозувати хворобу Альцгеймера на 7 років раніше появи симптомів

Вчені з Університету Каліфорнії у Сан-Франциско розробили штучний інтелект (ШІ), який може передбачити хворобу Альцгеймера за сім років до появи симптомів, використовуючи машинне навчання для аналізу записів пацієнтів.

Про це повідомляє Neuroscience News.

Дослідники інтегрували клінічні дані з генетичними базами даних та змогли визначити гени, пов'язані з хворобою Альцгеймера. І це дало нові можливості для ранньої діагностики захворювання, а також для визначення зв'язків між різними станами здоров'я та ризиком хвороби Альцгеймера.

"Саме поєднання захворювань дозволяє нашій моделі передбачати виникнення хвороби Альцгеймера. Наше відкриття про те, що остеопороз є одним із прогностичних факторів для жінок, наголошує на біологічному взаємозв'язку між здоров'ям кісток та ризиком деменції", - заявила провідний автор дослідження Еліс Танг.

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Так, штучний інтелект може передбачити початок хвороби Альцгеймера з точністю до 72% за сім років до її розвитку. ШІ виділяє високий рівень холестерину й остеопороз - особливо у жінок - як ключові предиктори.