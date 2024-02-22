Україна готується запустити контейнерні перевезення з портів Великої Одеси – Кубраков

Україна планує незабаром запустити з портів Великої Одеси перші контейнеровози – дотепер цього не могли зробити з безпекових причин.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков розповів у подкасті ЕП "Хроніки Економіки".

Найближчими днями, зазначив він, перші два судна з контейнерами підуть з дунайських портів до Констанци (Румунія). "Наша мета – запустити контейнери з нашою аграрною продукцією вгору по течії Дунаю, з України до Австрії та Німеччини", – додав Кубраков.

Раніше повідомлялося, що Україна планує використовувати додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту до довоєнних рівнів, оскільки польська блокада сільськогосподарської продукції блокує сухопутний кордон із Європейським Союзом.

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"Ми вже приймаємо заявки. Уже сформувалися два виходи на Констанцу, тож незабаром ми побачимо і перші контейнери, які поїдуть вгору по Дунаю", – розповів віцепрем’єр.

Цей коридор зможе замістити обсяги, які йшли транзитом через Польщу, додав він. Контейнерами можна перевозити різну продукцію, зокрема аграрну: напівфабрикати, курку, цукор. Також це можуть бути автозапчастини, продукція інших галузей.

"Учасникам ринку я пропонував би розглядати будь-які альтернативні маршрути, навіть якщо це негативно позначиться на прибутках. Порти Великої Одеси відкриті і ми сподіваємося незабаром запустити звідти перші контейнеровози", – заявив Кубраков.

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