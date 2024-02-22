У Росії конфіскували майно німецької компанії Linde, яка дотрималась санкцій ЄС

Суд у Росії конфіскував активи німецької компанії Linde GmbH, яка відмовилася будувати газопереробний комплекс для "Газпрому" в Усть-Лузі та постачати високотехнологічне обладнання через санкції Євросоюзу проти Росії.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс"

Відповідне рішення Арбітражний суд міста Санкт-Петербурга Ленінградської області ухвалив за позовом російського замовника будівництва комплексу компанії "РусХімАльянс". Компанія є спільним підприємство "Газпрому" і "Русгаздобичі".

Суд вирішив стягнути солідарно з Linde GmbH та її дочірніх компаній у Європі заборгованість у розмірі 692,93 млн євро і 44,48 млрд рублів збитків і відсотків.

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А також стягнути майно у вигляді всіх акцій Linde у російських компаніях АТ "Лінде Газ Рус" та АТ "Лінде Уралтехгаз", а також всіх часток у ТОВ "Лінде Газ Новотроїцьк", ТОВ "Лінде Інжиніринг Рус", ТОВ "Кріостар Рус", ТОВ "Праксеа Рус", ТОВ "Праксайр Волгоград", а також 50% ТОВ "Лінде Азот Тольятті" та 19,9% ТОВ "Газпром Лінде Інжиніринг".

Підставою рішення вказується те, що інжинірингова компанія Linde виконувала санкції Євросоюзу проти російського замовника.

Економічна правда

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