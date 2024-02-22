Обсяги надходжень російського дизпалива у порти інших країн зменшилися

Обсяги надходжень російських газойлів і дизельного пального у порти інших країн за тиждень 12-18 лютого зменшилися на 5% і становили 672 тисяч тонн.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дослідження Консалтингової групи "А-95".

Найбільшими за обсягами країнами, куди надходили російські нафтопродукти, були Туреччина, Бразилія й Лівія. На них припадає 82% постачань.

Минулого тижня обсяги надходження російського дизпального й газойлю у турецькі порти зросли з 328 до 390 тисяч тонн. Лівія імпортувала 75 тисяч тонн дистилятів.

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Надходження російських дистилятів у бразильські порти впали на 35% і становили 87 тисяч тонн. Усі вантажі було відправлено з балтійських портів.

Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", надходження російського палива у Бразилію зменшується вже другий тиждень поспіль. Це пов’язано з тим, що в першій половині січня обсяг відвантаження балтійських портів був невеликим.