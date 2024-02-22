В Україні презентували вже третю вітчизняну машину для розмінування

Мінекономіки

В Україні представили третю модель вітчизняної машини для розмінування, створеної українською компанією efarm pro спільно із сумськими виробниками сільськогосподарської техніки.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У міністерстві зазначили, що приділяють велику увагу підтримці вітчизняних винахідників і виробників, які працюють на сферу протимінної діяльності. Оскільки налагодження виробництва необхідної техніки та обладнання в Україні дозволить швидше задовільнити потреби операторів і меншим коштом.

Також це нові робочі місця для людей на виробництвах та доходи в бюджет.

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Як розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, нова машина для розмінування за своїми характеристиками не поступається кращим західним аналогам.

Українська машина створена на основі шасі трактора Т-156 та здатна очищати за годину 5 тисяч квадратних метрів землі. Приблизно стільки ж очищає хорватська DOK-ING MV-10.

Також українська розробка продемонструвала дуже високу щільність обробки землі - відстань між смугами, обробленими робочим механізмом машини, складе лише 2 сантиметри.

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"Наразі попереду сертифікація машини та запуск серійного виробництва. Техніка розроблялась компанією efarm pro спільно з виробниками, тож потужності для виготовлення та, в разі необхідності, ремонту машин додатково шукати не потрібно. Враховуючи потреби операторів у машинах для розмінування, попит на техніку буде", - сказав Безкаравайний.

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