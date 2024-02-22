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15 українських компаній увійшли до рейтингу найкращих аутсорсерів світу

Четвер, 22 лютого 2024, 11:15 - Анастасія Дячкіна

Глобальна асоціація IAOP, яка щорічно проводить комплексні дослідження у сфері аутсорсингу, представила рейтинг 100 найкращих аутсорсерів світу 2024 року. До цього рейтингу потрапили 15 українських компаній. 

Про це з посиланням на асоціацію пише dev.ua.

"Цей список є цінним ресурсом для компаній, які шукають аутсорсингових партнерів, оскільки він допомагає їм визначити авторитетних і надійних постачальників послуг", – зазначили в асоціації. 

До 2024 Global Outsourcing 100, який став 18 рейтингом, потрапили 15 українських компаній та аутсорсери з офісами в Україні:

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  • COMPUTOOLS; 
  • ELEKS;
  • Infopulse;
  • Innovecs;
  • Intellias; 
  • Jelvix;
  • Light IT Global;
  • Miratech;
  • N-iX
  • NIX;
  • Redwerk;
  • QAwerk;
  • Softengi;
  • Svitla Systems;
  • Trinetix. 

Перший рейтинг the Global Outsourcing 100 був складений у 2006 році. Компанії оцінюють за такими критеріями: продуктивність, розмір, зростання та відгуки клієнтів. 

У 2022 році до рейтингу the Global Outsourcing 100 увійшли 13 українських IT-компаній. 

До рейтингу найкращих аутсорсерів світу 2023 року потрапили вже 14 українських компаній. 

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Економічна правда

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