15 українських компаній увійшли до рейтингу найкращих аутсорсерів світу

Глобальна асоціація IAOP, яка щорічно проводить комплексні дослідження у сфері аутсорсингу, представила рейтинг 100 найкращих аутсорсерів світу 2024 року. До цього рейтингу потрапили 15 українських компаній.

Про це з посиланням на асоціацію пише dev.ua.

"Цей список є цінним ресурсом для компаній, які шукають аутсорсингових партнерів, оскільки він допомагає їм визначити авторитетних і надійних постачальників послуг", – зазначили в асоціації.

До 2024 Global Outsourcing 100, який став 18 рейтингом, потрапили 15 українських компаній та аутсорсери з офісами в Україні:

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COMPUTOOLS;

ELEKS;

Infopulse;

Innovecs;

Intellias;

Jelvix;

Light IT Global;

Miratech;

N-iX

NIX;

Redwerk;

QAwerk;

Softengi;

Svitla Systems;

Trinetix.

Перший рейтинг the Global Outsourcing 100 був складений у 2006 році. Компанії оцінюють за такими критеріями: продуктивність, розмір, зростання та відгуки клієнтів.

У 2022 році до рейтингу the Global Outsourcing 100 увійшли 13 українських IT-компаній.

До рейтингу найкращих аутсорсерів світу 2023 року потрапили вже 14 українських компаній.

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Економічна правда