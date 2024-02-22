15 українських компаній увійшли до рейтингу найкращих аутсорсерів світу
Глобальна асоціація IAOP, яка щорічно проводить комплексні дослідження у сфері аутсорсингу, представила рейтинг 100 найкращих аутсорсерів світу 2024 року. До цього рейтингу потрапили 15 українських компаній.
Про це з посиланням на асоціацію пише dev.ua.
"Цей список є цінним ресурсом для компаній, які шукають аутсорсингових партнерів, оскільки він допомагає їм визначити авторитетних і надійних постачальників послуг", – зазначили в асоціації.
До 2024 Global Outsourcing 100, який став 18 рейтингом, потрапили 15 українських компаній та аутсорсери з офісами в Україні:
- COMPUTOOLS;
- ELEKS;
- Infopulse;
- Innovecs;
- Intellias;
- Jelvix;
- Light IT Global;
- Miratech;
- N-iX
- NIX;
- Redwerk;
- QAwerk;
- Softengi;
- Svitla Systems;
- Trinetix.
Перший рейтинг the Global Outsourcing 100 був складений у 2006 році. Компанії оцінюють за такими критеріями: продуктивність, розмір, зростання та відгуки клієнтів.
У 2022 році до рейтингу the Global Outsourcing 100 увійшли 13 українських IT-компаній.
До рейтингу найкращих аутсорсерів світу 2023 року потрапили вже 14 українських компаній.
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Економічна правда