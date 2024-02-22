Як пральні та сушильні машини Haier I-Pro 7 змінять ваш погляд на прання

В світі побутової техніки складно досягти успіху, не пропонуючи споживачам більше, ніж інші. Тому компанія Haier проаналізувала наявні новації та реалізувала у своїх моделях лише ті технології, які насправді полегшують побут і покращують якість прання.

В результаті з’явилася серія пральних та сушильних машин I-Pro 7 від Haier – симбіоз передової новизни, практичності, енергоощадливості та стилю.

Чому ця серія варта вашої уваги?

Haier I-Pro 7 дозволяє відмовитися від послуг професійної хімчистки. Це ідеальний тандем, який вміє працювати з різними типами матеріалів: пере і сушить все – від тендітних суконь з натурального шовку до об’ємних пуховиків.

Місткі машини залежно від моделі розраховані на 8–12 кг прання та до 10 кг сушіння. Виробник використовує інверторний двигун Direct Motion з прямим приводом у пральних машинах. Це найнадійніший двигун, на який надається гарантія 10 років. До того ж він не потребує обслуговування.

Інновації для максимальної зручності

Пральні машини серії I-Pro 7 мають унікальний барабан Pillow Drum з подушечками на поверхні. Вони перебирають одяг як гладенькі пальчики, не деформуючи його та позбавляючи складних забруднень.

Регулювати програми можна відповідно до типу тканин. Меню інтуїтивно зрозуміле, всі кнопки виведено на зовнішню панель.

Крім автоматичних програм є корисна функція I-Time для ручного коригування циклу прання та сушіння. Вона дозволяє скорочувати час перебування білизни в машині, не впливаючи на кінцевий результат.

В сушарках за допомогою кнопки "Temp" можна змінити температуру сушіння – обрати холодне повітря або теплий обдув трьох рівнів. Ступінь вологості теж корегується.

І головна технологічна новація серії – функція i-Refresh. Активізують її для догляду за одягом, який не можна прати у звичайних машинках. Це повноцінна заміна хімчистці.

Після запуску барабана камера наповнюється мікродисперсійним гарячим паром. Обробка паром освіжає костюми, пальта, вовняні та навіть шкіряні речі. Ніяких заломів та складок – одяг в машині не зминається і пахне чистотою та свіжістю.

Енергоефективність на першому місці

Завдяки інтелектуальним датчикам Haier I-Pro 7 визначають оптимальні параметри прання та сушіння.

Інноваційна система зважування дозволяє досягти ідеального результату при мінімальному споживанні ресурсів – машина сама визначає скільки електроенергії та води їй необхідно щоб випрати та висушити білизну.

В сушарках є датчик вологості, який працює в режимі реального часу, змінюючи тривалість сушіння автоматично.

Haier турбується про вашу зручність і здоров’я

Пральні та сушильні машини Haier I-Pro 7 вирізняються продуманою ергономічністю. Дверцята з системою легкого доступу дозволяють завантажувати об’ємні речі.

Виробник також потурбувався, щоб догляд за пралками та сушарками був мінімальний. Технологія Smart Dual Spray запускає очищення барабана після завершення циклу прання.

Це позитивно впливає на довговічність техніки. Антибактеріальна система ABT відповідає за чистоту та знезараження улюблених місць цвілі та бактерій – контейнерів для пральних засобів та ущільнювача дверцят.

Завдяки цим функціям серія I-Pro 7 ідеально підходить людям, схильним до алергій, адже гарантує чистоту одягу та машин.

Розумна технологія для сучасного споживача

Haier завжди на крок попереду конкурентів. Дистанційне Wi-Fi управління доступне через фірмовий застосунок hOn. Техніка легко інтегрується в систему "Розумного дому" і запам'ятовує улюблені налаштування для майбутнього використання.

Серія I-Pro 7 від Haier неперевершена у своєму класі. Виробник акумулює найкращі технології та функціональні можливості. Це оптимальний варіант для тих, хто шукає ефективну та надійну техніку для дому з довершеним дизайном та вищим рівнем комфорту.