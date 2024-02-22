Інвестиційний фонд blago.invest - новий гравець на фондову ринку

blago.invest – це один з перших ринкових інвестиційних фондів на ринку нерухомості західної України, котрий інвестує у масштабні будівельні проєкти – сучасні ЖК та мікрорайони – провідної будівельної компанії Івано-Франківської blago.

Мінімальна сума інвестиції у такий фонд – від $10 000 із дохідністю від 8%. Інвестувати у фонд можна, придбавши його цінні папери – інвестиційні сертифікати.

Цінні папери інвестиційного фонду blago.invest є низько ризиковими, оскільки його активи забезпечені вже збудованим, готовим нерухомим майном (нежитлова нерухомість: офісна, торговельна, комерційна), яке компанія blago надає фонду як гарантію повернення інвестованих у будівництво коштів. З прибутків від інвестиційної діяльності фонд щороку виплачує своїм інвесторам дивіденди.

Базову ліквідність власних цінних паперів інвестиційний фонд blago.invest реалізує завдяки механізму зворотного викупу по заявках інвесторів. Строк розрахунків у грошовій формі при зворотному викупі не перевищує 15 робочих днів.

Інвестиційний портфель фонду blago.invest диверсифікований, а його бізнес-модель відповідає класичним інвестиційним моделям західних фондів та складається із трьох ключових етапів:

інвестиційний фонд стає співвласником кількох різних, активних масштабних будівельних проєктів компанії blago; кошти інвестуються виключно в ті будівельні проєкти компанії blago, по яких фонд є співвласником; прибутки, отримані від інвестицій в будівельні проєкти, фонд щороку виплачує своїм інвесторам у вигляді дивідендів.

Цінні папери як фондовий інструмент мають найбільшу популярність в населення розвинутих країн. І в першу чергу, цінні папери інвестиційних фондів реального сектору економіки, а особливо – ринку нерухомості.

Такі інвестиційні інструменти дозволяють найбільш ефективно мобілізувати внутрішній інвестиційні ресурси – заощадження громадян і ефективно спрямовувати їх для розвитку економіки країни.

В Україні інвестиційні фонди на ринку нерухомості також набирають все більшої популярності. За ними стоять реальні активи, які генерують стабільно високу дохідність з прибутків від реальних секторів економіки.

Для того, щоб інвестувати в ринок нерухомості, купивши квадратні метри (квартиру, офісні чи комерційні приміщення), навіть на початковій стадії будівництва, потрібні значні кошти – понад 1 млн. грн.

При такому підході практично відсутня диверсифікація інвестицій, оскільки всі кошти інвестора вкладені в один конкретний об’єкт нерухомості і прив’язані виключно до дохідності такого об’єкта.

Якщо порівнювати інвестиції у квадратні метри та у фондові інструменти, то тільки останні диверсифікують ризики і, при цьому, забезпечують стабільно високу прибутковість капіталовкладень.

Зокрема, саме завдяки фонду можна інвестувати значно менші кошти у масштабні будівельні проєкти (у декілька одночасно), адже blago.invest об'єднує капітали роздрібних інвесторів.

Низький інвестиційний поріг, стабільно висока прибутковість та диверсифікація інвестицій – це ключові особливості і переваги blago.invest.

Однак, найбільшою цінністю інвестиційних фондів загалом і blago.invest зокрема є можливість українцям інвестувати кошти у свою країну та розвивати її економіку і при цьому стабільно отримувати високі доходи.