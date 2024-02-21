Рівень світового боргу сягнув рекордного показника у понад 300 трильйонів доларів

Згідно з дослідженням Інституту міжнародних фінансів (IIF), у 2023 році світовий борг сягнув нового рекордного рівня - 313 трильйонів доларів. За останній квартал минулого року він підвищився на 15 трильйонів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані дослідження.

Майже десять років тому цей показник становив близько 210 трильйонів доларів.

Близько 55% зростання боргу припадає на розвинені країни, такі як США, Франція та Німеччина. Співвідношення світового боргу до світового ВВП знизилося до 330%.

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Хоча скорочення цього показника було "особливо помітним" у розвинених країнах, на деяких ринках, що розвиваються, було зафіксовано новий максимум боргового навантаження.

Найбільше зростання боргів спостерігалося в Індії, Аргентині, Китаї, Росії, Малайзії та ПАР, що свідчить про потенційні проблеми з погашенням боргів.

Економічна правда

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