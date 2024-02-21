Частина Кривого Рогу залишилася без тепла

Через проблеми з водо- та електропостачанням частина мешканців Кривого Рогу залишилася без тепла. Їм проведуть перерахунки за опалення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворожі удари дають про себе знати. Без тепла – частина будинків Кривого Рогу. Аварійні бригади працюють цілодобово. Відновлюють мережі, аби якнайшвидше повернути послугу людям", – повідомив він.

За словами очільника ОВА, причин, які спровокували збій, декілька. Перша – підрив Каховської ГЕС.

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"Води для наповнення систем не було. Відтак, фахівці не мали змоги провести необхідні випробування", – продовжив Лисак.

Друга – перебої з електрикою, які виникали після атак агресора. Вони провокували перепади струму й у теплосистемі.

Лисак додав, що містянам, чиї квартири були без опалення, проведуть перерахунок.

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Економічна правда