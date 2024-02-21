Уряд затвердив розподіл понад 2 мільярдів на фінансування проєктів з відновлення
За ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури уряд України затвердив розподіл субвенції в розмірі 2,3 мільярда гривень на 2024 рік на фінансування 66 проєктів відновлення в регіонах.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
"Згідно з рішенням Кабміну, субвенція направлена місцевим бюджетам для реалізації проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.
2,3 мільярда гривень будуть розподілені між місцевими бюджетами громад, проєкти яких були раніше схвалені Європейським інвестиційним банком", – йдеться у повідомленні.
Цього року в рамках програми буде реалізовано 66 проєктів відновлення, які спрямовані на відновлення соціальної інфраструктури та об’єктів житлово-комунального господарства в регіонах, що зазнали негативного впливу військової агресії Росії.
Економічна правда