Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
Середа, 21 лютого 2024, 16:36 -
Уряд Литви схвалив закриття двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Білоруссю - "Райгардас" і "Лаворишкес". Вони будуть закриті з березня.
Про це повідомляє видання Delfi.
Через ці пункти не зможуть переміщатися ні пішоходи, ні транспорт. З весни буде обмежено рух пішоходів і велосипедистів через КПП у "Медінінкай" і "Шальчінінкай".
Уряд також погодився поступово зменшувати кількість дозволів на перевезення пасажирів на автобусах - як білоруським, так і литовським перевізникам, обмежити посадку і висадку пасажирів на залізничній станції "Кена".
Реклама:
Нагадаємо:
На початку лютого уряд Литви схвалив поправки, що подовжують обмеження проти громадян Росії та Білорусі до 2 травня 2025 року.
Економічна правда
Реклама:
Реклама: