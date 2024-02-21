Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Уряд Литви схвалив закриття двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Білоруссю - "Райгардас" і "Лаворишкес". Вони будуть закриті з березня.

Про це повідомляє видання Delfi.

Через ці пункти не зможуть переміщатися ні пішоходи, ні транспорт. З весни буде обмежено рух пішоходів і велосипедистів через КПП у "Медінінкай" і "Шальчінінкай".

Уряд також погодився поступово зменшувати кількість дозволів на перевезення пасажирів на автобусах - як білоруським, так і литовським перевізникам, обмежити посадку і висадку пасажирів на залізничній станції "Кена".

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Нагадаємо:

На початку лютого уряд Литви схвалив поправки, що подовжують обмеження проти громадян Росії та Білорусі до 2 травня 2025 року.

Економічна правда

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