Курс валют на 21 лютого: гривня продовжує стрімке падіння

На 21 лютого Національний банк вкотре поспіль ослабив офіційний курс гривні до долара та євро, відповідно відреагували готівкові та безготівкові курси в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,05 – 38,72 грн проти котирувань у 38,09 – 38,73 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,82 – 42,06 грн проти курсу 41,79 – 41,96 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,4756 грн, євро – 41,5421 грн (напередодні 38,2847 грн, євро – 41,2403 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,25 - 38,8 грн (курс на 20 лютого – 38,0 - 38,58 грн);

Євро – 41,23 - 42,0 грн (курс на 20 лютого – 41,0 - 41,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,2 – 38,8 грн;

Ощадбанк – 38,3 - 38,9 грн;

Укрексімбанк – 38,35 - 38,95 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,76 грн за долар, в Ощаді – 38,85 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,75 грн.

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